Bankacılık sektörü, bitcoin'in altyapısını oluşturan blockchain sistemini para transferi ağına dönüştürüyor. Akbank'ın da içinde olduğu 100'ü aşkın banka, ripple firmasının altyapısı ile yurtdışına para göndermeyi 3 günden 10 dakikaya düşürecek. Bu sistem sonrası bankalar hem zaman hem de maliyet avantajı sağlayacak. Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, blockchain sisteminin bankaların kârlarına olumlu yansıyacağını belirtti. Ulutaş, maliyetin azalmasını müşterilerine de yansıtacaklarını söyledi. 100 banka arasında UBS, Unicredit, BBVA, Credit Agricole ve Mizuho gibi küresel ölçekte bankalar var.

MİLYONLARCA DOLAR TASARRUF

Ripple ile yapılan işlemlerde bankaların sağlayacağı maliyet avantajı ise milyonlarca doları buluyor. Örneğin yılda 1 milyon işlem yapan ve toplamda 5 milyar doları yurtdışına yollayan üç banka bu işlemlerden işlem başına 6.86 dolarlık tasarruf sağlayacak. Yıllık toplam tasarruf miktarı ise 7 milyon doları bulacak.Aynı işlem sayısında rakam büyüdükçe bankanın maliyet avantajı da artıyor. Örneğin yine 1 milyon işlem ile 100 milyar dolar yollayan bankalar 71.5 milyon dolarlık tasarruf sağlıyor. Tüm bunlara ilave olarak bir de zamanın azalması nedeniyle kur riski de ortadan kalkıyor. Kurdaki yukarı ya da aşağı yönlü üçdört günlük fark yansımıyor. Tolga Ulutaş, "Şu anda fiyatlamayı önceden yapamıyoruz. 'İşlem bittikten sonra şu kadarlık bir fatura çıktı' diyoruz. Bu ortadan kalkacak" dedi.

BITCOIN SWIFT'İN TAHTINA OTURACAK

Bitcoin kulak ise Blockchain uzayan boynuzdurBItcoin'in çıkışındaki amacın para transferi olduğunu belirten Ulutaş, "Eğer siz Bitcoin'i para transferi için kullanmak isterseniz, Bitcoin'in bir tanesinin değerinin bir lira mı yoksa 1 milyon lira mı olduğu sizin için çok önemsiz bir şey. Ama bunu yatırım aracı gibi alıp da üzerine çökerseniz başka bir şey yapmış olursunuz. Şu anda ki süreç kafa karışıklığından kaynaklandı. Ondan sonra birçok kripto para birimi çıktı. Bitcoin'in kendisi önemli değil, Blockchain önemli. Blockchain dünyada birçok işletmenin iş yapış şeklinde inanılmaz tasarruf ve hız sağlayacak bir şeydir. Bitcoin kulak ise Blockchain uzamakta olan bir boynuzdur" dedi.

İHRACATÇI İÇİN ÖZEL BLOK

Blockchain teknolojisinin içinde barındıran ve birçok şirketi bir araya getirmeye yarayan 'dağıtık defter' teknolojisini de kullanmaya başlayacaklarını belirten Tolga Ulutaş, "Şu anda bir ihracat için önce üretim, sonra karşıdaki firma ile görüşmeler, ardından bankalar ile görüşme ve sigorta ile lojistik firmaları ile görüşmeler yapılıyor. Bu firmaların tamamı birbiriyle onlarca işlem yapıyor. İhracat üç dört hafta sonra yapılabiliyor. Üzerinde çalıştığımız yeni sistem ile tüm bu paydaşların tek seferde ve aynı anda tüm detayları onaylayabileceği bir hale getireceğiz. Böylece bir günde tüm işlemler bitecek. Bu sistem ile ilgili olarak da Türkiye'nin ağırlıklı olarak ihracat yaptığı ülkelerdeki bankalarla görüşmelerimiz sürüyor" şeklinde konuştu. (SABAH)

Kaynak: haberinburada