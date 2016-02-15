

Emeklilerin maaş ödemelerini yapmak isteyen kamu bankaları yaklaşık 10 milyon emeklinin beklediği promosyonda sürpriz yaptı. Bankalar tekliflerini 600 liraya kadar çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yılda yaklaşık 125 milyar liralık maaş ödemesi yapılan emekliler için Ziraat Bankası'nın da aralarında bulunduğu bankalarla sıkı bir pazarlık yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Promosyon bizim vaadimiz. İki katına çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.







TEKLİF İKİ KATINA ÇIKTI







Çalışma Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından emekliler için bankalarla yeniden masaya oturdu. Emeklilere promosyon verilmesine ilişkin ilk protokol geçen yıl Denizbank'la imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Denizbank arasında imzalanan protokole göre, emekli aylıklarını üç yıl bu bankadan almayı kabul eden vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 300 lira promosyon veriliyor. Sabah'ın haberine göre, emekliye maaş ödemek isteyen bankalar bu kez tekliflerini yukarı çekti. Emekliye yılda 150- 200 lira verilmesi önerisinde bulunurken, Bakanlık bu tutarı yukarı çekmek için pazarlığı sürdürüyor. memur-Sen ise bu rakamın 900 liraya çıkarılabileceğini savunuyor.







YIL DA 450 BİN EMEKLİ







Emeklilere maaş ödemesi dağılımında kamu bankaları yaklaşık yüzde 80'lik paya sahip bulunuyor. PTT ile bu oran yüzde 90'a ulaşıyor. Özel bankaların payı ise yüzde 10 civarında. Yılda yaklaşık 400- 450 bin kişinin emekli olduğu düşünüldüğünde bugüne kadar mesafeli davranan bütün bankalar promosyonla ilgilenmeye başladı. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, promosyon konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, son aşamalara geldiklerini söyledi. Soylu, "Çabamız emeklilerimizin bundan en fazla istifade etmesine yönelik. Ziraat Bankası dahil kamu bankaları ile görüşüyoruz. İnşallah emeklilerimiz bu süreçten istifade eder. Onların cebine girecek her kuruş sistemin duygusal yönünü takviye eder. Bu bizim vaadimiz. İki katına çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.







YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ







Yıllardan beri değiştirilmeyen bir kamu personeli rejimi sıkıntısı olduğunu belirten Soylu, "Kafamızdaki devlet memuru imajının çalışan devlet memuru ile örtüşmediğini biliyoruz. Bu açıktan istifade edenler, maalesef çalışan, gayret gösterenler var. Arkadaşlarla gece 3'e kadar çalışıyoruz ama dışarı çıktığımızda böyle bir devlet memuru imajı yok, bu hem onlara haksızlık, hem de kamu personel sistemine haksızlık. Onun için düzelteceğiz" dedi.