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bankalar coştu! paraya para demiyorlar

BANKALAR COŞTU! PARAYA PARA DEMİYORLAR

Borsa İstanbul, yaklaşık 2 yıl aradan sonra tarihi zirve seviyelerine yaklaştı. Borsada işlem gören 10 mevduat bankalarının kâr artışı 2016`da yüzde 50`ye yaklaştı.

Tarih : 03 Mart 2017, 16:59
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Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının geçen yılki kârı, 2015 sonuna göre yüzde 47,3 artışla 25,2 milyar lira olurken, ortalama öz kaynak kârlılığı da yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.



Borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 800 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, 2015 sonuna kıyasla yüzde 15,6 artışa işaret etti.



Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının 2016'daki net dönem kârı, önceki yıla göre yüzde 47,3 artarak 25 milyar 246 milyon 154 bin liraya ulaştı.



Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, geçen yılın sonu itibarıyla 2015'e kıyasla yüzde 13,7 artışla 192 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak kârlılığı da yüzde 13,9 düzeyinde gerçekleşti.



 



kaynak:milliyet








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