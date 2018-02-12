BANKALAR BİRLİĞİ UYARDI: ÖZEL MESAJLARA DİKKAT
Türkiye Bankalar Birliği, banka müşterilerinin mağdur olmaması için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamada birliğe yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
"MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN"
Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikasının çok yüksek fiyatlı olabildiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık girişimi olabilir.
Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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