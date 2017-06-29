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Bankalar 500 Euro'yu Kabul Etmiyor
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bankalar 500 euro'yu kabul etmiyor

BANKALAR 500 EURO'YU KABUL ETMİYOR

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele amacıyla Avrupa Merkez Bankası'nın geçen yıl aldığı kararla 2018 yılında arzına son verilecek olan 500 Euro'luk banknotlar, son günlerde Türk bankalarının ve vatandaşların kâbusu olmuş durumda.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:24
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Piyasadaki sahte banknotların gerçeği ile bire bir aynı olduğunu ve sahte para tanıyan makinelerin bile bunu ayırt edemediğini belirten bankalar, 500 Euro'luk banknotları kabul etmiyor. Aynı gerekçe ile döviz büroları da bu banknotları bozmaya yanaşmıyor. Hal böyle olunca da elinde 500 Euro'luk banknot olan vatandaşlar mağdur durumda kalıyor.



Bazı bankalar ise uzun yıllardır müşterisi olan vatandaşların para bozma taleplerini anca banknotların seri numaralarını imza karşılığı almak kaydıyla bozuyor.



Bazı bankaların bu sorunu aşmak için şubelerine yeni nesil para tanıma cihazları almaya başladığı ve tüm şubelerin para tanıma cihazlarını değiştirmeye başladıkları öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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