

Faiz ve kur sarmalının acısı bankaların gayrimenkul ilanlarında kendini gösteriyor. Banka borcunu ödemekte zorlanan kişilerin krediyle aldığı yüzlerce konut, villa, dubleks, arsa, tarla ve fabrika bankalar tarafından açık artırmayla satılıyor.







Satılık ilanları incelendiğinde sadece beş bankadan 3 bin 600 konut, aralarında fabrika, ofis ve dükkanların da bulunduğu bin 450 iş yeri ve yaklaşık 2 bin arsa satışta. Bedellerin piyasa fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 daha ucuz tutulduğu ilanlarda Sultangazi'de 180 bine daire, Antalya'da 225 bine dubleks, Balıkesir'de 300 bin liraya depolama alanlarıyla birlikte zeytinyağı fabrikası, Denizli'de 2 bin 750 liraya 2 bin 861 metrekare tarla da var. İstanbul'daki ilanların Esenyurt, Beylikdüzü, Kartal, Pendik, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sultangazi, Sarıyer, Sancaktepe, Ümraniye, Silivri, Küçükçekmece'de ağırlık kazandığı görülüyor.







kaynak:milliyet