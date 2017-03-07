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BANKADAN KREDİ ÇEKENE FAİZ MÜJDESİ


BANKADAN KREDİ ÇEKENE FAİZ MÜJDESİ
Tarih : 07 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : Bankadan Kredi Çekene Faiz Müjdesi(5/10)5


Türkiye'deki 12 büyük bankadan 2007-2011 yılları arasında kredi çeken, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen milyonlarca vatandaşa tazminat davası açma hakkı doğdu. Bu tarihler arasında faiz zararına uğrayan vatandaşlar zararlarını bankalardan tazmin edebilecek.



Sözcü gazetesinden Erdoğn Süzer'in haberine göre bankaların faizleri tüketici aleyhine birlikte belirlediklerinin Rekabet Kurulu kararıyla kanıtlanması üzerine, 2007-2011 tarihleri arasındaki 5 yıllık dönemde bu 12 bankadan kredi kullanan, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen vatandaşlar, uğradıkları zararları bankalardan geri alabilmek için tüketici mahkemelerine dava açmak istedi. Ancak tüketici mahkemeleri, böyle bir davayı kabul etme yetkileri olmadığı gerekçesiyle başvuruları geri çevirdi. Bunun üzerine tüketici mahkemeleri Yargıtay'a şikayet edildi. Sonunda Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi, 19 Ekim 2016 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla tüketici mahkemelerine davaları kabul etme zorunluluğu getirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bankadan  Kredi  Çekene  Faiz  Müjdesi    haber

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