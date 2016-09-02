BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ 1.6 TRİLYONA ÇIKTI
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 9 milyar 969 milyon lira artarak 1 trilyon 615 milyar 24 milyon liraya yükseldi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 26 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 969 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 605 milyar 55 milyon liradan 1 trilyon 615 milyar 24 milyon liraya ulaştı.
Bu dönemde, mali kesime verilen kredilerin toplamı 43 milyar 456 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 484 milyar 422 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
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