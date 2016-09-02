

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 26 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 969 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 605 milyar 55 milyon liradan 1 trilyon 615 milyar 24 milyon liraya ulaştı.







Bu dönemde, mali kesime verilen kredilerin toplamı 43 milyar 456 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 484 milyar 422 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.