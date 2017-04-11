Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

bankacılara fetö operasyonu: 12 gözaltı

BANKACILARA FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bank Asya'nın 12 şube müdürü gözaltına alındı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:09
Puan Ver : Bankacılara Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı(8/10)9


Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bank Asya'nın 12 şube müdürü gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bank Asya Bölge Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerinde müdür olarak çalışan ve FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon yaptı.



Sakarya, Ordu ve Bursa ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ile dijital materyaller ele geçirildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Bankacılara  Fetö  Operasyonu  12  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER