Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı
Galatasaray'da Dursun Özbek'e Rakip Çıktı: Fatih Terim'i Getireceğim

Banka Müdürü, 14 Yaşındaki Kızla İlişkiye Girecekti; Sübyancı Avcılarına Yakalandı

BANKA MÜDÜRÜ, 14 YAŞINDAKİ KIZLA İLİŞKİYE GİRECEKTİ; SÜBYANCI AVCILARINA YAKALANDI

İngiltere'de 14 yaşındaki kız çocuğunu ilişkiye girmek için kandıran ve kızla buluşmak için 150 kilometre yol giden banka müdürü, karşısında sübyancı avcılarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 01:10
Puan Ver : Banka Müdürü, 14 Yaşındaki Kızla İlişkiye Girecekti; Sübyancı Avcılarına Yakalandı(9/10)5

14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmeye çalışan banka müdürü yakalandı.

KIZ ÇOCUĞUYLA İLİŞKİYE GİRECEKTİ AMA SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

İngiltere'de Birmingham Citibank işletme müdürü 38 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Balachandran Kavungalparambath, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız ile buluşmak için 150 kmilometrelik bir yolculuk yaptı ama kendisini kötü bir sürpriz bekliyordu.

MÜDÜR İNKAR ETSE DE KURTULAMADI

Müdürü kız yerine internette sübyancı avı yapan grup karşıladı. Müdür, kızla sadece öğle yemeği yemek için buluşacağını söyleyince grupta bulunan bir kişi müdürün kıza attığı cinsel içerikli mesajları yüksek sesle okudu. Müdür, ayrıca kızın kendisine 18 yaşında olduğunu ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

MÜDÜRÜN ÇANTASINDA PREZERVATİF VE PARFÜM BULUNDU

Grup üyelerinin sırt çantasını aradığı adamın çantasında prezervatif ve parfüm bulundu. Daha sonra mahkemeye çıkarılan adam, suçunu itiraf etti. Mahkeme, müdüre 10 yıl hapis cezası verip siciline çocuk tacizcisi sıfatını ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Banka  Müdürü  14  Yaşındaki  Kızla  İlişkiye  Girecekti;  Sübyancı  Avcılarına  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER