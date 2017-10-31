İngiltere'de 14 yaşındaki kız çocuğunu ilişkiye girmek için kandıran ve kızla buluşmak için 150 kilometre yol giden banka müdürü, karşısında sübyancı avcılarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmeye çalışan banka müdürü yakalandı.

KIZ ÇOCUĞUYLA İLİŞKİYE GİRECEKTİ AMA SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

İngiltere'de Birmingham Citibank işletme müdürü 38 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Balachandran Kavungalparambath, internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız ile buluşmak için 150 kmilometrelik bir yolculuk yaptı ama kendisini kötü bir sürpriz bekliyordu.

MÜDÜR İNKAR ETSE DE KURTULAMADI

Müdürü kız yerine internette sübyancı avı yapan grup karşıladı. Müdür, kızla sadece öğle yemeği yemek için buluşacağını söyleyince grupta bulunan bir kişi müdürün kıza attığı cinsel içerikli mesajları yüksek sesle okudu. Müdür, ayrıca kızın kendisine 18 yaşında olduğunu ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

MÜDÜRÜN ÇANTASINDA PREZERVATİF VE PARFÜM BULUNDU

Grup üyelerinin sırt çantasını aradığı adamın çantasında prezervatif ve parfüm bulundu. Daha sonra mahkemeye çıkarılan adam, suçunu itiraf etti. Mahkeme, müdüre 10 yıl hapis cezası verip siciline çocuk tacizcisi sıfatını ekledi.

Kaynak: haberinburada