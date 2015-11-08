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BANKA KREDİSİYLE EV ALANLAR DİKKAT!


BANKA KREDİSİYLE EV ALANLAR DİKKAT!
Tarih : 08 Kasım 2015, 18:14
Puan Ver : Banka Kredisiyle Ev Alanlar Dikkat!(6/10)7


Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu belirterek, tüketicileri gecikmemeleri konusunda uyardı. Özellikle konut kredisi çekenlerin emlak vergisini öderken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kolçak, "Banka kredisiyle konut satın alan tüketiciler, beyan ettikleri emlak vergi değerinin kullandıkları kredi miktarından düşük olması durumunda ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin, 200 bin lira banka konut kredisi kullanarak ev satın almış bir tüketici, aldığı konutun belediyede rayiç değeri daha düşük olması nedeniyle 100 bin lira beyan ederek emlak vergisi ödüyor. Bu durum genellikle ortaya çıkıyor ve cezalar devreye giriyor. Yıllık emlak vergisini az ödemeyi amaçlayan tüketiciyi, kullandığı kredi miktarı ele veriyor. Bu durumda tüketici, vergi cezası ödeyebilir" diye konuştu.





Kolçak, belediye emlak rayiç değerinin konutun asgari değerini gösterdiğini belirterek, satın alınan mülkün banka kredisi ile satın alınması durumunda, yüksek olan kredi miktarından emlak vergisi verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

 








Etiketler: Banka  Kredisiyle  Ev  Alanlar  Dikkat    haber

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