

Kocaeli'de son bir yıl içerisinde 29 banka ve kredi kartını kopyalayarak kart sahiplerini dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen 2014-2015 yılı içerisinde banka ve kredi kartları üzerinde bilgileri dışında işlem yapıldığı şikayetlerinin artması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul illerinde 29 adet banka ve kredi kartı kopyalama olaylarına karışan bir şüphelinin yeri tespit edildi. Kart dolandırıcılığının yanı sıra çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Ö.B. isimli şahıs, İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirildi.



Gözaltına alınan Ö.B. isimli şahsın, yaklaşık 250 Bin TL'lik vurgun yaptığı öğrenilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.