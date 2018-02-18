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Banka Hesaplarında 10 Yılda 117 Milyon Lira Unutuldu
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Banka Hesaplarında 10 Yılda 117 Milyon Lira Unutuldu

BANKA HESAPLARINDA 10 YILDA 117 MİLYON LİRA UNUTULDU

Bankalarda 2017 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 854 binden fazla hesapta yaklaşık 117 milyon lira unutuldu.

Tarih : 18 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Banka Hesaplarında 10 Yılda 117 Milyon Lira Unutuldu(5/10)1

Bankalarda 2017 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 854 binden fazla hesapta yaklaşık 117 milyon lira unutuldu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2007'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştiriliyor.

15 HAZİRAN'A KADAR ARANMAYAN HESAPLAR TMSF'YE DEVREDİLECEK

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devrediliyor.

854 BİNDEN FAZLA MUDİ PARASINI BANKADA UNUTTU

31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 117 milyon lira oldu.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 854 bin 18 adet olarak kayıtlara geçti. 2007'den itibaren işlem görmeyen, geçen yılın sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından Fon'a ön bildirimi yapılan hesapların 415 bin 540 adedi mevduat, 9 bin 649 adedi katılım fonu, 428 bin 829 adedi ise alacaklardan oluştu.

BANKAYA BAŞVURMALARI YETERLİ OLACAK

Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2017'de Fon'a aktarılan hesapların TL karşılığı, yaklaşık 83 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada, 31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2018'de ilan edilen hesaplar için mudilerin 15 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurması yeterli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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