MASAK Başkanı Osman Dereli, aylık 2 bin-2 bin 500 lira karşılığı 10 bin 700 kişinin, banka hesabını yasadışı bahisçiye kullandırdığını söyledi. Son 1.5 yılda 24 milyar liranın bu hesaplardan transfer edildiğini belirten Dereli, "Cezası 3 yıldan başlıyor, kendinizi yakmayın" dedi

"BİR GÜNDE 500 BİN HESABA YATIRILABİLİYOR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinatörlüğünde, internet üzerinden oynanan yasa dışı bahisle topyekûn mücadele başlatıldı. MASAK Başkanı Osman Dereli, illegal bahis oynatanların kesinlikle kendi adlarına hesap açmadıklarını, aracılar vasıtasıyla öğrenci, ev kadını, işsiz veya asgari ücretli kişiler adına açılan hesaplar üzerinden para topladıklarını belirtti. İllegal bahisçilerin bu kişilere para ödediklerini ve 15 günde bir yeni hesaplar açtırdıklarını kaydeden Dereli, işsiz bir kişinin hesabına bir günde 500 bin liraya kadar para yatırılabildiğini anlattı.

"1,5 YILDA 24 MİLYAR LİRA PARA TRANSFER EDİLDİ"

Osman Dereli, bu hesaplarda toplanan paraların ya aracılar tarafından nakit olarak çekildiğini, ya da bir üst hesaba aktarıldığını, daha sonra da yurtdışındaki off shore hesaplara transfer edildiğini anlattı. Dereli, yaptıkları incelemeler kapsamında 2016 yılı başından bu yana 10 bin 700 kişiye ait hesaplardan illegal bahisçiler adına 1.5 yılda yaklaşık 24 milyar lira (kişi başı 2.3 milyon lira) para toplanıp transfer edildiğini belirtti. Dereli, bu hesaplarda, anılan süre içinde 4.5-5 milyon işlem gerçekleştirildiğini anlattı. Dereli, bir okulda asgari ücretle çalışan hademe adına açılan hesaplarda milyonlarca lira toplandığını söyledi.

"HAPİS ARTIK MÜMKÜN"

Yasadışı bahis oynatanların en önemli dayanağını, aylık 2 bin-2 bin 500 lira para karşılığı hesap ve kimlik bilgilerini kullandıranlar olduğuna dikkat çeken Dereli, "Bu kişilere 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor. Büyük bir suça ortak oluyorsunuz, kendinizi yakmayın" uyarısında bulundu. Dereli, hapis cezalarının bugüne kadar uygulanmadığını, artık illegal bahisle bu hesap sahiplerinin illiyetinin kolaylıkla kurulabildiğini, dolayısıyla hapis cezalarının gündeme gelebileceğini vurguladı.

"ÇOMAK SOKTUK YENİ YÖNTEMLERİ ARTIK CEP HAVALE"

Dereli, eylül ayında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile illegal bahis oynatanların paralarına doğrudan el konulmasına başlandığını, bu şekilde bir ay içinde 50 milyon lira paraya el konulduğunu söyledi. Dereli, yasadışı bahis oynatanların şimdi cep havale gibi yöntemler kullanmaya başladıklarını, bir kişiye belli sayının üzerinde cep havalesi geldiğinde onları da incelemeye aldıklarını söyledi.

Dereli, "Sisteme çomak soktuk, en yaygın kullandıkları banka havalesi ve EFT işlemlerini tıkadık. Paraya el konulacağı korkusuyla artık bu yöntemleri kullanamıyorlar. Mücadele bitmiş değil, onlar yeni yollar buldukça biz orayı da tıkayacağız. Artık tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor. Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma, gizli soruşturma, iletişimin tespiti ve kayda alınması gibi yöntemleri kullanıyoruz. Bir hesabın sanal bahiste kullanıldığını tespit ettiğimizde WhatsApp üzerinden bile yazışarak paraya el koyma işlemini gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada