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banka hatası işsiz adamı zengin etti!

BANKA HATASI İŞSİZ ADAMI ZENGİN ETTİ!

Avustralya’da işsiz bir adam, kredi kartında limit olmadığını fark edince tam 2.1 milyon dolar harcadı

Tarih : 13 Aralık 2016, 13:56
Puan Ver : Banka Hatası İşsiz Adamı Zengin Etti!(6/10)8


Avustralya'da 29 yaşında bir adam, işsiz olduğu dönemde tam 2.1 milyon dolar harcadı. Banka tarafından kredi kartına limit konmadığını fark eden Luke Moore, dolandırıcılık suçlamasıyla 7 yıl ceza aldı ancak temyiz mahkemesi cezayı iptal etti.



Avustralya bankası St George'dan 2010 yılında hesap açtıran Moore, kısa süre sonra hesabında limit bulunmadığını fark etti. Bunun üzerine harcamalarını arttıran Moore, Tayland'da lüks bir tatil yaptı, Bob Dylan ve Michael Jackson'ın imzalı albümlerini aldı. Kendine Aston Martin ve Maserati marka birer araba alan Moore, bununla da yetinmeyerek Stessl marka bir tekne satın aldı.



Bankanın, Moore'ın hesabındaki olağandışı hareketliliği fark etmesiyle, haksız kazanç sağlamaktan hapse giren Moore, 5 ay tutuklu kaldı. Moore'ı yargılayan hakim, 29 yaşındaki Avustralyalının 'aşırı aptalca' davrandığını ancak bankayı dolandırmadığını belirterek hakkında verilen 7 yıllık hapis cezasını bozdu ve Moore'u serbest bıraktı.



Serbest bırakılmasının ardından arabalarını, teknesini ve birçok değerli eşyasını iade eden Moore, Telegraph'a yaptığı açıklamada; "Kokaini, striptizcileri ve hızlı arabaları özleyeceğim. Her şeyi geri vermek zorunda kaldım ancak şu an daha mutluyum. Ailem ve arkadaşlarımın en büyük hazine olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.



Cezaevinden çıktıktan sonra annesinin evine dönerek ailesiyle yaşamaya başlayan 29 yaşındaki Luke Moore, yarıda bıraktığı hukuk eğitimini tamamlamak için okula geri döndü.



 



kaynak:habertürk










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