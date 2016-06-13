

Asya Katılım Bankası'nın satışına ilişkin Ön Yeterlilik Belgeleri teslim süresi 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.







Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:







"24.05.2016 tarihli Resmi Gazete'de ilanı yayımlanan Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisse Satış İhalesine ilişkin Ön Yeterlilik Belgeleri teslim süresi, isteklilerin birinden evrak hazırlama süreci devam ettiği gerekçesiyle gelen ek süre talebi üzerine, Satış Komisyonu kararıyla 17.06.2016 Cuma günü saat 17.00'a kadar uzatılmıştır."