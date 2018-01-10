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Bank Asya'nın Hissedarlarından 24'ü Tutuklandı

BANK ASYA'NIN HİSSEDARLARINDAN 24'Ü TUTUKLANDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bank Asya hissedarlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 24'ü tutuklandı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Bank Asya'nın Hissedarlarından 24'ü Tutuklandı(7/10)3

3 Ocak'ta Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından 49 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan 7 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

24'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 kişi ise serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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