BANK ASYA'NIN BOĞAZ MANZARALI VİLLASI, SERVET DEĞERİNE SATILIYOR
Tasfiye halindeki Bank Asya'nın sahip olduğu gayrimenkuller satışa çıkarıldı. Satışı istenen gayrimenkuller arasında Bebek'te bulunan boğaz manzaralı lüks bir villa da bulunuyor.
FETÖ soruşturması kapsamında TMSF denetimine geçen, geçen yıl da İstanbul Ticaret Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği Bank Asya'nın gayrimenkulleri satışa çıkarıldı. Söz konusu satışları, oluşan iflas idaresi yapıyor. Bankaya ait varlıklar oluşturulan site ile tanıtılıyor. Belirlenen varlıklar arasında Beşiktaş Bebek'te bulunan lüks bir villa da bulunuyor.
25,5 MİLYON LİRA İSTENİYOR
Boğaz manzaralı villa için belirlenen bedel 25 milyon 500 bin TL. Satışa konu taşınmazı almak isteyenlerin 20 Şubat'a kadar tekliflerini sunmaları gerekir. Tekliflerin dikkate alınması için 750 bin lira tutarında nakit teminatın da belirlenen hesaba yatırılması gerekir.
SATILACAK GAYRİMENKUL SAYISI 550'YE YAKIN
İhale 21 Şubat günü iflas idaresi tarafından yapılacak. Sitede, batık Bank Asya'nın satışa konulan Türkiye genelindeki gayrimenkullerin sayısının 550'ye yakın olduğu anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
- Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti
- Gişe Görevlisine 100 Bin Doları Sordular, Cevap Şoke Etti: Yılan Yedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar