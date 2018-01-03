BANK ASYA'NIN A GRUBU HİSSEDARLARINA OPERASYON! 68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarına operasyon düzenlendi. 68 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Terör örgütü FETO nün KHK ile kapatılıp TMSF'ye devredilen en büyük finans kurumlarından Bank Asya'nın A grubu 68 hissedarına gözaltı kararı çıktı.
68 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ
Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Aranan şüphelilerden 2'sinin yurt dışına firar ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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