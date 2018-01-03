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Bank Asya'nın A Grubu Hissedarlarına Operasyon! 68 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

BANK ASYA'NIN A GRUBU HİSSEDARLARINA OPERASYON! 68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarına operasyon düzenlendi. 68 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Tarih : 03 Ocak 2018, 11:00
Puan Ver : Bank Asya'nın A Grubu Hissedarlarına Operasyon! 68 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı(8/10)4

Terör örgütü FETO nün KHK ile kapatılıp TMSF'ye devredilen en büyük finans kurumlarından Bank Asya'nın A grubu 68 hissedarına gözaltı kararı çıktı.

68 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Asya Katılım Bankası'nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. 49 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. Aranan şüphelilerden 2'sinin yurt dışına firar ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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