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bank asya'nın 39 hissedarı hakkında tutuklama talebi

BANK ASYA'NIN 39 HİSSEDARI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Geçtiğimiz günlerde Bank Asya'nın 68 hissedarının yakalanmasına yönelik 9 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 39'u, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 16:20
Puan Ver : Bank Asya'nın 39 Hissedarı Hakkında Tutuklama Talebi(6/10)5


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 9 ilde operasyon için düğmeye basılmış, şüphelilerden 49'u gözaltına alınmıştı.



TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ



Bugün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 49 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça sorguları alınan şüphelilerden 39'u tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.



Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 2 şüphelinin yurt dışında bulundukları tespit edilmişti. Kaynak: Sabah



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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