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bangladeş'te saldırganlar restoran bastı

BANGLADEŞ'TE SALDIRGANLAR RESTORAN BASTI

Bangladeş'in başkenti Dakka'da restoranda yaklaşık 35 kişiyi rehin alan IŞİD 20 rehineyi öldürdü. Saldırganlardan 6'sı düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 14:15
Puan Ver : Bangladeş'te Saldırganlar Restoran Bastı(6/10)5


Bangladeş'in başkenti Dakka'daki diplomatik bölgede bir  restoranda yaklaşık 35 kişinin rehin alınması eyleminde 20 rehinenin yaşamını  yitirdiği bildirildi.



Üst düzey bir ordu yetkilisi, büyükelçilik binalarının da yer aldığı  Gülşen bölgesindeki Holey Artisan Bakery adlı restoranda, yüzlerce güvenlik  görevlisi ve zırhlı araçların katılımıyla düzenlenen operasyon sırasında  saldırganların 20 rehineyi öldürdüğünü açıkladı.



Yetkililer, restorana düzenlenen operasyonda saldırganların 6'sının  öldürüldüğünü, 13 rehinenin de kurtarıldığını, operasyonun sona erdiğini  belirtti.



Rehinelerin kimlikleri açıklanmazken, operasyonu yapan ekiplerin  restoranda patlayıcı maddeler ve kesici silahlar bulunduğu kaydedildi.



Diğer yandan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, saldırıyı kınadı.  Hasina, televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkedeki terör  saldırılarına karşı mücadele etmeye yemin etti ve halkı terör karşısında geri  çekilmemeye çağırdı.



"Güvenlik güçlerinin ortak çabaları sayesinde, saldırganlar kaçamadı."  ifadesini kullanan Hasina, böyle bir eylemi herhangi bir dinin mensubunun  yapamayacağını vurguladı.



Hasina, "Bunların dini yok, bunların inandığı tek şey terör." dedi.



Japonya hükümeti ise olay sırasında restoranda 8 Japon bulunduğunu,  birinin operasyonda kurtarılanlar arasında olduğunu, diğerlerinden ise halen  haber alamadıklarını duyurdu.



Dün gece saldırganla çatışmaya giren 2 polis yaşamını yitirmiş,  yaklaşık 30 polis de yaralanmıştı.



Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.



Merkezi ABD'de bulunan SITE İstihbarat Grubu, IŞİD'e yakınlığıyla  bilinen Amaq haber ajansının "Saldırıyı IŞİD komandoları düzenledi." ifadeleri  kullandığını duyurmuştu.








Etiketler: Bangladeş  Te  Saldırganlar  Restoran  Bastı    haber

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