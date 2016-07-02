

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki diplomatik bölgede bir restoranda yaklaşık 35 kişinin rehin alınması eyleminde 20 rehinenin yaşamını yitirdiği bildirildi.







Üst düzey bir ordu yetkilisi, büyükelçilik binalarının da yer aldığı Gülşen bölgesindeki Holey Artisan Bakery adlı restoranda, yüzlerce güvenlik görevlisi ve zırhlı araçların katılımıyla düzenlenen operasyon sırasında saldırganların 20 rehineyi öldürdüğünü açıkladı.







Yetkililer, restorana düzenlenen operasyonda saldırganların 6'sının öldürüldüğünü, 13 rehinenin de kurtarıldığını, operasyonun sona erdiğini belirtti.







Rehinelerin kimlikleri açıklanmazken, operasyonu yapan ekiplerin restoranda patlayıcı maddeler ve kesici silahlar bulunduğu kaydedildi.







Diğer yandan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, saldırıyı kınadı. Hasina, televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkedeki terör saldırılarına karşı mücadele etmeye yemin etti ve halkı terör karşısında geri çekilmemeye çağırdı.







"Güvenlik güçlerinin ortak çabaları sayesinde, saldırganlar kaçamadı." ifadesini kullanan Hasina, böyle bir eylemi herhangi bir dinin mensubunun yapamayacağını vurguladı.







Hasina, "Bunların dini yok, bunların inandığı tek şey terör." dedi.







Japonya hükümeti ise olay sırasında restoranda 8 Japon bulunduğunu, birinin operasyonda kurtarılanlar arasında olduğunu, diğerlerinden ise halen haber alamadıklarını duyurdu.







Dün gece saldırganla çatışmaya giren 2 polis yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 polis de yaralanmıştı.







Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.







Merkezi ABD'de bulunan SITE İstihbarat Grubu, IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Amaq haber ajansının "Saldırıyı IŞİD komandoları düzenledi." ifadeleri kullandığını duyurmuştu.