'Sarı Tişörtlü' olarak anılan Bangkok bombacısı, Adem Karadağ adına düzenlenmiş sahte Türk pasaportuyla yakalanan ilk şüpheli suçunu itiraf etti.



Bombalı saldırının detaylarını araştıran Tayland polisi son günlerde şüphelinin 'sarı tişörtlü' bombacı olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Diğer yakalananlar bombalı saldırıdaki görevlerini açıklamıştı ancak 'Sarı Tişörtlü' şüpheli konuşmamakta ısrar ediyordu.



Tüm detayların ortaya çıkmasıyla birlikte şüpheli, bombayı Kamboçya sınırında yakalanan Yusufu Mieraili'den aldığını ve tapınağa yerleştirdiğini itiraf etti. Bugün kalabalık özel harekat ve askerler topluluğuyla beraber 'Sarı Tişörtlü' şüpheli ve Mieraili olay anını canlandırma için Erawan Tapınağına götürüldü. Bombanın telefon ile uzaktan patlatıldığı düşünülüyor.