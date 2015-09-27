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bangkok bombacısı suçunu itiraf etti

BANGKOK BOMBACISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

'Sarı Tişörtlü' olarak anılan Bangkok bombacısı, Adem Karadağ adına düzenlenmiş sahte Türk pasaportuyla yakalanan ilk şüpheli suçunu itiraf etti.

Tarih : 27 Eylül 2015, 12:15
Puan Ver : Bangkok Bombacısı Suçunu İtiraf Etti(9/10)6


Bombalı saldırının detaylarını araştıran Tayland polisi son günlerde şüphelinin 'sarı tişörtlü' bombacı olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Diğer yakalananlar bombalı saldırıdaki görevlerini açıklamıştı ancak 'Sarı Tişörtlü' şüpheli konuşmamakta ısrar ediyordu.



Tüm detayların ortaya çıkmasıyla birlikte şüpheli, bombayı Kamboçya sınırında yakalanan Yusufu Mieraili'den aldığını ve tapınağa yerleştirdiğini itiraf etti. Bugün kalabalık özel harekat ve askerler topluluğuyla beraber 'Sarı Tişörtlü' şüpheli ve Mieraili olay anını canlandırma için Erawan Tapınağına götürüldü. Bombanın telefon ile uzaktan patlatıldığı düşünülüyor.








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