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bandırmaspor'dan tff'ye başvuru

BANDIRMASPOR'DAN TFF'YE BAŞVURU

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, ligin son iki haftasına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:53
Puan Ver : Bandırmaspor'dan Tff'ye Başvuru(5/10)2


FF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, ligin son iki haftasına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Bordo beyazlı kulüp yetkilileri, TFF'ye yaptıkları müracaatta, ligin son iki haftasında oynanacak bütün müsabakaların aynı gün ve saatte oynanmasını talep etti.



Bandırmaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,. "TFF 1. Lig'de son haftalara gelirken, takımlar gerek şampiyonluk, gerek play-off, gerekse ligde kalma mücadelesi içindedirler. Biz Bandırmaspor Kulübü olarak ligin son haftalarındaki maçların oynanmasında hiçbir kurumun, takımın ve kişilerin zan altında kalmasını istememekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 33. ve 34. haftadaki müsabakaların aynı gün ve aynı saatte oynanmasını talep etmekteyiz. Bu konudaki girişimlerimizi Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yaptık. Buradan olumlu cevap çıkmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi



 



kaynak:haberler








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