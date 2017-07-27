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Bandırma'dan Gelen Feribot, Yenikapı'da İskeleye Yanaşırken Başka Feribotla Çarpıştı
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Bandırma'dan Gelen Feribot, Yenikapı'da İskeleye Yanaşırken Başka Feribotla Çarpıştı

BANDIRMA'DAN GELEN FERİBOT, YENİKAPI'DA İSKELEYE YANAŞIRKEN BAŞKA FERİBOTLA ÇARPIŞTI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili fırtına, Bandırma'dan gelen Adnan Menderes adlı vapuru, Yenikapı'da iskeleye yanaşırken başka feribotla çarpışmasına neden oldu.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Bandırma'dan Gelen Feribot, Yenikapı'da İskeleye Yanaşırken Başka Feribotla Çarpıştı(6/10)2

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına birçok ulaşım seferini durdururken, Bandırma'dan gelen Adnan Menderes adlı İDO feribotu, Yenikapı'da iskeleye yanaşırken Orhangazi adlı feribota çarpmasına neden oldu.

2 METRELİK YARIK OLUŞTU

Adnan Menderes adlı feribotun, iskeleye yanaşırken Orhangazi adlı feribota çarpmasıyla gövdesinde 2 metrelik bir yarık oluştu.

CAN KAYBI YOK

Can kaybının olmadığı kazada, sadece maddi hasar meydana geldi.

ETKİLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli fırtına ve yer yer dolu şeklinde görülen yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 17.30'daki Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 17.50 Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 18.15 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü, 18.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu deniz otobüsü, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 19.20 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı. İDO, 19.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa deniz otobüsü, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 19.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferlerini de iptal etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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