O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bandırma'da 23 kişi yedikleri pastadan zehirlendi

BANDIRMA'DA 23 KİŞİ YEDİKLERİ PASTADAN ZEHİRLENDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında yedikleri pastadan zehirlendikleri iddia edilen 19'u öğrenci 4'ü veli, Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tarih : 25 Kasım 2015, 11:20
Puan Ver : Bandırma'da 23 Kişi Yedikleri Pastadan Zehirlendi(10/10)9


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında yedikleri pastadan zehirlendikleri iddia edilen 19'u öğrenci 4'ü veli, Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında yedikleri pastadan zehirlendikleri iddia edilen 19'u öğrenci 4'ü veli, Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bandırma Şehit Süleymanbey İlköğretim Okulu ana sınıfı ve Evyapan İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 19 öğrenci ve 4 veli okul yönetimlerinin 24 Kasım Öğretmenler Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında toplu halde pasta kesimi yaptı. İkram edilen pastadan yiyen ve etkinlik bittikten sonra okul çıkışında aileleriyle birlikte evlerine giden öğrenciler ilerleyen saatlerde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bandırma Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.








Etiketler: Bandırma  Da  23  Kişi  Yedikleri  Pastadan  Zehirlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER