

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında yedikleri pastadan zehirlendikleri iddia edilen 19'u öğrenci 4'ü veli, Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.







Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında yedikleri pastadan zehirlendikleri iddia edilen 19'u öğrenci 4'ü veli, Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.







Bandırma Şehit Süleymanbey İlköğretim Okulu ana sınıfı ve Evyapan İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 19 öğrenci ve 4 veli okul yönetimlerinin 24 Kasım Öğretmenler Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında toplu halde pasta kesimi yaptı. İkram edilen pastadan yiyen ve etkinlik bittikten sonra okul çıkışında aileleriyle birlikte evlerine giden öğrenciler ilerleyen saatlerde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bandırma Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.