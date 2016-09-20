BANDIRMA HALİNE BİR GÜNDE 20 BİN ÇİFT PALAMUT GELDİ, 3 PALAMUDUN FİYATI 5 LİRAYA DÜŞTÜ
KARADENİZ ve Marmara'daki palamut bereketi balıkçıların hem de halkın yüzünü güldürdü. Bandırma'daki balık haline 1 günde 20 bin çift palamut gelince 3 palamutun fiyatı 5 liraya düştü.
KARADENİZ ve Marmara'daki palamut bereketi balıkçıların hem de halkın yüzünü güldürdü. Bandırma'daki balık haline 1 günde 20 bin çift palamut gelince 3 palamutun fiyatı 5 liraya düştü.
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