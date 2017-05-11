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balyoz'dan 40 ay cezaevinde yatan generale asgari ücret tarifesi

BALYOZ'DAN 40 AY CEZAEVİNDE YATAN GENERALE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İstinaf Mahkemesi, Balyoz davasından 40 ay tutuklu kalan emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu'na verdiği 800 bin TL manevi ve 50 bin TL maddi tutarlı tazminat davasını ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırarak, manevi tazminatı 200 bin, maddi tazminatı da 30 bin 122 TL'ye düşürdü.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 14:03
Puan Ver : Balyoz'dan 40 Ay Cezaevinde Yatan Generale Asgari Ücret Tarifesi(6/10)3


İstinaf Mahkemesi, Balyoz davasından 40 ay tutuklu kalan emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu'na verdiği 800 bin TL manevi ve 50 bin TL maddi tutarlı tazminat davasını ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırarak, manevi tazminatı 200 bin, maddi tazminatı da 30 bin 122 TL'ye düşürdü. İstinaf Mahkemesi, maddi tazminat tutarına gerekçe olarak asgari ücreti gösterdi.Balyoz davasından 40 ay tutuklu kaldıktan sonra 2015 yılında beraat eden emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu, beraat kararı sonrası İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Maliye Hazinesi aleyhine 1 milyon lirası manevi, 581 bin lirası da maddi olmak üzere toplam 1 milyon 581 bin liralık tazminat davası açtı.



YEREL MAHKEME 850 BİN LİRA TAZMİNATA HÜKMETTİ



İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2016 tarihinde verdiği kararda, davacı Memioğlu'nun 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklandığını, 19 Haziran 2014 tarihine kadar tutuklu kaldığını, ardından da beraat ettiğini hatırlatarak, davalı Maliye Hazinesi'nin davacı Memioğlu'na 800 bin lira manevi, 50 bin lira da maddi olmak üzere 850 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.Hem davacı hem de davalı kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde dün görülen davaya davacı Faruk Oktay Memioğlu ve Avukatı Eyüp Sabri Gürsoy ile davalı Maliye Hazinesi'nin Avukatı Murat Çakır katıldı.



 



kaynak:milliyet








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