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BALYOZ SAVCISINDAN FLAŞ İTİRAFLAR...


BALYOZ SAVCISINDAN FLAŞ İTİRAFLAR...
Tarih : 18 Mayıs 2017, 14:42
Puan Ver : Balyoz Savcısından Flaş İtiraflar...(7/10)8


Kaplan, "Sivil abi, adliyede yürümekte olan davalardan çok önemli olan olup olmadığını sorar, dosya hakkında bilgi alır, gerektiğinde gazetede haber yaptırırdı" diye konuştu.  Örgüt yandaşları adliyedeki toplantılarında 'Hakan Fidan ve Efkan Ala cemaati hedef alıyor' diye konuşmuş. Kaplan, İlker Başbuğ'un gözaltına alınmasına ilişkin de 'savcı ile FETÖ abisinin konuşmuş olabileceğini" söyledi.



30 YIL FETÖ ÜYESİ



111 sayfalık iddianamede, 30 yıl boyunca FETÖ yapılanması içinde yer aldığını kabul ettiğini belirten Hüseyin Kaplan'ın, Balyoz Planı Davası'nın duruşma savcılarından olduğu ve kapatılan İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve diğer savcısı Savaş Kırbaş ile birlikte hareket ederek, örgütün amacı doğrultusunda usulsüz ve hukuka aykırı yargılama yaptığı vurgulandı.



 



kaynak:hürriyet








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