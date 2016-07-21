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balyoz davası hakimi ömer diken tutuklandı

BALYOZ DAVASI HAKİMİ ÖMER DİKEN TUTUKLANDI

Uşak'ta göz altına alınan 6 hakim ile 6 cumhuriyet savcısı tutuklandı.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 12:30
Puan Ver : Balyoz Davası Hakimi Ömer Diken Tutuklandı(5/10)3


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ'nün darbe  girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına  alınan ve önceki gün adliyeye çıkartılan hakimler Ömer Diken, Mutlu Aygün,  Sezgin Güverçin, Serap Aygün, Hali?l I?brahi?m Kayı, Nebahat Baysal Gül ile  cumhuriyet savcıları İlker Çetin, Aydın Çevi?k, Mehmet Karademi?r, Kemaletti?n  Erel, Mustafa Özmen ve Salih Turgut sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "Silahlı  terör örgütüne üye olma' ve 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı. Cumhuriyet savcısı İlker Çetin, 2012'de Diyarbakır Başsavcısı iken  adliye binasından 500 kilogram uyuşturucu çalınmasıyla ilgili soruşturma  geçirmiş, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ise "Balyoz  Darbe Planı Davası"na bakmıştı.








Etiketler: Balyoz  Davası  Hakimi  Ömer  Diken  Tutuklandı    haber

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