

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve önceki gün adliyeye çıkartılan hakimler Ömer Diken, Mutlu Aygün, Sezgin Güverçin, Serap Aygün, Hali?l I?brahi?m Kayı, Nebahat Baysal Gül ile cumhuriyet savcıları İlker Çetin, Aydın Çevi?k, Mehmet Karademi?r, Kemaletti?n Erel, Mustafa Özmen ve Salih Turgut sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı. Cumhuriyet savcısı İlker Çetin, 2012'de Diyarbakır Başsavcısı iken adliye binasından 500 kilogram uyuşturucu çalınmasıyla ilgili soruşturma geçirmiş, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ise "Balyoz Darbe Planı Davası"na bakmıştı.