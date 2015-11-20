Balyoz Davasında delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi raporu hazırladıkları iddia edilen TÜBİTAK eski çalışanı olan ve yurtdışında bulunan 3 tutuksuz sanık hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.