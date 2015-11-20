BALYOZ DAVASI BİLİRKİŞİLERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Balyoz Davasında delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi raporu hazırladıkları iddia edilen TÜBİTAK eski çalışanı olan ve yurtdışında bulunan 3 tutuksuz sanık hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Balyoz Davası'nda delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi rapor hazırladıkları iddia edilen TÜBİTAK eski çalışanı 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz sanıklar Erdem Alpaslan, Tahsin Türköz ve Hayrettin Bahşi katılmadı.
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