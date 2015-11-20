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balyoz davası bilirkişilerine yakalama kararı çıkarıldı

BALYOZ DAVASI BİLİRKİŞİLERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Balyoz Davasında delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi raporu hazırladıkları iddia edilen TÜBİTAK eski çalışanı olan ve yurtdışında bulunan 3 tutuksuz sanık hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 20 Kasım 2015, 13:56
Puan Ver : Balyoz Davası Bilirkişilerine Yakalama Kararı Çıkarıldı(8/10)10


Balyoz Davası'nda delil kabul edilen 19 CD ile ilgili eksik ve yanlı bilirkişi rapor hazırladıkları iddia edilen TÜBİTAK eski çalışanı 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istenen  tutuksuz sanıklar Erdem Alpaslan, Tahsin Türköz ve Hayrettin Bahşi katılmadı.








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