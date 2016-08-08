BALUKEN: BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN YEDEK LASTİĞİ GİBİ
Batman'da 'Darbeye hayır, demokrasiye sahip çık' mitinginde konuşan HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, İstanbul Yenikapı'daki mitinge katılan CHP ve MHP Genel Başkanlarını hedef aldı.
HDP tarafından düzenlenen "Darbeye hayır, demokrasiye sahip çık" mitingine HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle katıldı. 16 Mayıs şehir stadı bitişiğindeki alanda yapılan mitingte sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kalabalığa seslenen İdris Baluken, darbeye karşı birlikte hareket eden iktidarı ve muhalefeti hedef aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar