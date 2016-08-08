

HDP tarafından düzenlenen "Darbeye hayır, demokrasiye sahip çık" mitingine HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle katıldı. 16 Mayıs şehir stadı bitişiğindeki alanda yapılan mitingte sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kalabalığa seslenen İdris Baluken, darbeye karşı birlikte hareket eden iktidarı ve muhalefeti hedef aldı.