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baluken: bahçeli, erdoğan'ın yedek lastiği gibi

BALUKEN: BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN YEDEK LASTİĞİ GİBİ

Batman'da 'Darbeye hayır, demokrasiye sahip çık' mitinginde konuşan HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, İstanbul Yenikapı'daki mitinge katılan CHP ve MHP Genel Başkanlarını hedef aldı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 11:25
Puan Ver : Baluken: Bahçeli, Erdoğan'ın Yedek Lastiği Gibi(0/10)


HDP tarafından düzenlenen "Darbeye hayır, demokrasiye sahip çık" mitingine HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle katıldı. 16 Mayıs şehir stadı bitişiğindeki alanda yapılan mitingte sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kalabalığa seslenen İdris Baluken, darbeye karşı birlikte hareket eden iktidarı ve muhalefeti hedef aldı.








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