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baltık denizi'nde tehlikeli yakınlaşmaya tepki

BALTIK DENİZİ'NDE TEHLİKELİ YAKINLAŞMAYA TEPKİ

Litvanya, Rus savaş uçaklarının, Baltık Denizi'nde uluslararası sularda seyreden Amerikan "USS Donald Cook" destroyerinin üzerinde tehlikeli şekilde defalarca alçak uçuş yapmasını eleştirdi.

Tarih : 14 Nisan 2016, 17:39
Puan Ver : Baltık Denizi'nde Tehlikeli Yakınlaşmaya Tepki(5/10)7


Litvanya Başbakanı Algirdas Butkevicius, konuya ilişkin yaptığı basın  açıklamasında, Baltık Denizi'nde yaşananlara ABD'nin tepki göstermesinin  gerektiğini bildirdi.



Butkevicius, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmayı  hatırlatarak "1972 yılında imzalanan anlaşma, gemilerin güvenliğine tehdit ve  takip oluşturmamasına yöneliktir. O nedenle her şeyden önce NATO ve ABD'nin  diplomatik yollarla Rusya Büyükelçiliğine tepki göstermesi gerekli." ifadesini  kullandı.



Bir gazetecinin, "Rus savaş uçağı ABD'nin destroyerini hangi maksatla  tahrik etti?" sorusu üzerine Butkevicius, "Rusya'nın bunu neden yaptığını Putin'e  sormak lazım. Ben bu soruya yanıt veremem." dedi.



USS Donald Cook destroyerinin komutanı Charles Hampton da bu Sabah  Litvanya'nın Klaipeda Limanı'na gelerek olayla ilgili Rusya'ya tepki gösterdi.  Hampton yaptığı açıklamada, "Baltık Denizi'nde Rus savaş uçaklarının yaptığı  manevralar uluslararası standartlara aykırı. Rusların yaptıkları profesyonelliğe  uymuyor." diye konuştu.








Etiketler: Baltık  Denizi  Nde  Tehlikeli  Yakınlaşmaya  Tepki    haber

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