

Litvanya Başbakanı Algirdas Butkevicius, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Baltık Denizi'nde yaşananlara ABD'nin tepki göstermesinin gerektiğini bildirdi.







Butkevicius, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmayı hatırlatarak "1972 yılında imzalanan anlaşma, gemilerin güvenliğine tehdit ve takip oluşturmamasına yöneliktir. O nedenle her şeyden önce NATO ve ABD'nin diplomatik yollarla Rusya Büyükelçiliğine tepki göstermesi gerekli." ifadesini kullandı.







Bir gazetecinin, "Rus savaş uçağı ABD'nin destroyerini hangi maksatla tahrik etti?" sorusu üzerine Butkevicius, "Rusya'nın bunu neden yaptığını Putin'e sormak lazım. Ben bu soruya yanıt veremem." dedi.







USS Donald Cook destroyerinin komutanı Charles Hampton da bu Sabah Litvanya'nın Klaipeda Limanı'na gelerek olayla ilgili Rusya'ya tepki gösterdi. Hampton yaptığı açıklamada, "Baltık Denizi'nde Rus savaş uçaklarının yaptığı manevralar uluslararası standartlara aykırı. Rusların yaptıkları profesyonelliğe uymuyor." diye konuştu.