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balotelli yeni drogba'mız olacak

BALOTELLİ YENİ DROGBA'MIZ OLACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deyim yerindeyse son günlerde Balotelli ile yatıyor Balotelli ile kalkıyor.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 11:20
Puan Ver : Balotelli Yeni Drogba'mız Olacak(6/10)3


Sezon sonu gelmeden bir forvet ve bir stoper olmak üzere iki yıldız transfer edip camiadaki tepkileri dindirmek isteyen Özbek, kurmaylarına "Balotelli'yi mutlaka almalıyız" dedi.



Yöneticilerle yaptığı toplantıda Balotelli'yle ilgili düşüncelerini dile getiren Galatasaray başkanı, İtalyan golcünün transfer edilmesi halinde Drogba etkisi yapacağını ifade ederek şunları söyledi:



"Balotelli'yi alırsak, Drogba'da olduğu gibi takımda her anlamda bir sıçrama yaşanır. Boşa çıkan 178 loca hemen satılır, kombineler tükenir. Takımın başarısı artar. Balotelli hırslı kişiliğiyle takıma savaşçı ruh kazandırır. Ayrıca tüm dünya Galatasaray'ı konuşur. Bunlar çok önemli."



 



kaynak:sabah








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