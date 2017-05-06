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balotelli seneye burada olmaz çünkü galatasaray...

BALOTELLİ SENEYE BURADA OLMAZ ÇÜNKÜ GALATASARAY...

Galatasaray Yönetimi kötü geçen 2 sezonun ardından camiayı heyecanlandıracak, taraftarı tribüne çekecek hamleyi yapmaya hazırlanıyor...

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:45
Puan Ver : Balotelli Seneye Burada Olmaz Çünkü Galatasaray...(8/10)5


Galatasaray cephesi 2 yılda uğraştığı birçok büyük transferi bitiremediği için Balotelli adını fazla paylaşmıyor ancak Fransızlar, sarı-kırmızılıların istediği İtalyan yıldızın İstanbul'a koştuğunu yazıyor.



Le10sport'un haberine göre Nice'in Balotelli'yi takımda tutma umutları her geçen gün azalıyor. Sebebi ise G.Saray'ın bu oyuncuya müthiş teklifler sunması.



"SENEYE BURADA OLMAZ"

Fransız Le10sport haberini "Nice'in Balotelli ümitleri tükenmek üzere... Galatasaray bu transfer için vites artırdı. Nice'in onunla devam etmesi artık çok zor görünüyor. Seneye burada olmaz" ifadeleriyle detaylandırdı.



 



kaynak:sabah








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