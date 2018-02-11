BALOTELLİ, KARİYERİNİN EN İLGİNÇ KARTINI GÖRDÜ
Dijon-Nice maçının 74. dakikasında ırkçı tezahüratlar nedeniyle tribünlere tepki gösteren Mario Balotelli, sarı kart gördü.
Fransa Ligue 1'de 25. haftada oynanan ve Dijon'un Nice'i 3-2 mağlup etti karşılaşmada ırkçılık krizi yaşandı.
TEZAHÜRATLARA TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN SARI KART GÖRDÜ
Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli, 74. dakikada sarı kart gördü ve buna büyük tepki gösterdi. Nice'in resmi twitter hesabı, Balotelli'nin tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördüğünü açıkladı.
Mücadeleyi 3-2 kaybeden Nice, bu sezon 25. maçta 11. mağlubiyetini aldı ve 34 puanla 8. sırada kaldı. Dijon ise puanını 31'e çıkardı.
Kaynak: haberinburada
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