Matbaacılık Öğrencileri, 572 Bin Liralık Üretim Yaptı
Yargıtay'dan Emsal Karar! Para Yatıran Örgüt Üyesi Sayılacak
Afrin'den Gelen Haber Arda'yı Kahretti
Sanayi Kenti Kocaeli'nde Saatte 72 Araç Üretildi
Süper Ligin Kritik Maçı Bu Akşam
Gol Attıklarına Pişman Ettiler
Galatasaray, Antalyaspor Sınavında
Milyonlarca Çalışanın Yemek Sorunu Çözüldü
3 Büyüklere Kötü Haber! Uefa Ve Spk Yakın Takibe Aldı
Bakan Özlü: Yerli Otomobilde Üretim Yeri Henüz Belli Değil
Esnaf, Sevgililer Günü'nden 10 Milyar Lira Ciro Bekliyor
Sanal Para Milyarderlerinin Yeni Meskeni Porto Riko Oldu
Yht Kullanan Yolcu Sayısı Belli Oldu
Balotelli, Kariyerinin En İlginç Kartını Gördü
Ronaldo Şov Yaptı, Real Madrid Dağıttı: 5-2
Oyundan Alınan Türk Futbolcu, Kalp Krizi Geçirdi
Everton 3-1 Kazandı Ama Taraftarın Cenk Tosun Öfkesi Bitmiyor
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Yerli Kripto Para Üretimi Doğru Değil
Facebook'un Beklenen Özelliği Hizmete Giriyor
Erdoğan Noktayı Koydu! Dev Projenin Yapılacağı Yer Kesinleşti

Balotelli, kariyerinin en ilginç kartını gördü

BALOTELLİ, KARİYERİNİN EN İLGİNÇ KARTINI GÖRDÜ

Dijon-Nice maçının 74. dakikasında ırkçı tezahüratlar nedeniyle tribünlere tepki gösteren Mario Balotelli, sarı kart gördü.

Tarih : 11 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Balotelli, Kariyerinin En İlginç Kartını Gördü(6/10)2

Fransa Ligue 1'de 25. haftada oynanan ve Dijon'un Nice'i 3-2 mağlup etti karşılaşmada ırkçılık krizi yaşandı.

TEZAHÜRATLARA TEPKİ GÖSTERDİĞİ İÇİN SARI KART GÖRDÜ

Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli, 74. dakikada sarı kart gördü ve buna büyük tepki gösterdi. Nice'in resmi twitter hesabı, Balotelli'nin tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördüğünü açıkladı.

Mücadeleyi 3-2 kaybeden Nice, bu sezon 25. maçta 11. mağlubiyetini aldı ve 34 puanla 8. sırada kaldı. Dijon ise puanını 31'e çıkardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Balotelli  Kariyerinin  En  İlginç  Kartını  Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER