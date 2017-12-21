BALOTELLİ GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI: PARA ALMADAN OYNARIM
Nice forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, eski takımı Manchester City'de bedava oynamak istediğini söyledi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Mario Balotelli şaşırtan bir çıkış yaptı.
MANCHESTER CİTY'E DÖNÜP PARA ALMADAN OYNAMAK İSTERİM
La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren 27 yaşındaki İtalyan futbolcu eski takımı Manchester City'e dönmek istediğini söyleyerek şunları ifade etti:
O kulüpte inanılmaz bir ambiyans var. City'e dönüp para almadan oynamak isterdim. Amacım tekrardan büyük bir kulübe dönerek bir şeyler kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.
Kaynak: haberinburada
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