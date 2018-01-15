BALONA RÖVAŞATA ATAN ADAMA RAKİP GELDİ! JUDOCU DAYI FENOMEN OLDU
Balona röveşata atmaya çalışırken kameralara yakalanan ve sosyal medya fenomeni haline gelen gençten sonra şimdi de 'Judocu dayı' fırtınası esmeye başladı.
Balona röveşata atan gençten sonra sokakta kick-boks tekmesi atan bir adamın videosu bugün sosyal medyaya düştü. Kaldırımda eşi olduğu söylenen bir kadınla birlikte ilerlerken bir anda havaya doğru tekme hareketi yapan adamın güvenlik kamerasına takılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI
Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntüde adamın bir anda durduk yere boşluğa tekme sallaması, kendisinin sosyal medyada "Judocu dayı" olarak tanımlanmasına neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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