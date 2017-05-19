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balon şişirirken öldü!

BALON ŞİŞİRİRKEN ÖLDÜ!

35 yaşındaki Lütfiye Gül balon şişirirken aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi

Tarih : 19 Mayıs 2017, 16:46
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Kocaeli Gebze İlçesi'nde 35 yaşındaki Lütfiye Gül balon şişirirken aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.



Dün, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen Trabzonlular Festivali'nde, İHH'nın kimsesiz çocuklar yararına açtığı stantta görev alan Lütfiye Gül balon şişirirken bir anda rahatsızlandı. Lütfiye Gül'ün rahatsızlandığını görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfiye Gül'ün yapılan kontrolünde aort damarının yırtıldığı tespit edildi. İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne sevk edilen Lütfiye Gül'ün ambulansta duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Lütfiye Gül yaşamını yitirdi.



Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde veri elamanı olarak çalışan Lütfiye Gül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Balon  Şişirirken  Öldü    haber

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