

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'ın söylediğine göre firma, şu anda Windows Phone'ların Android uygulamalarını çalıştırmaları üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Satya Nadella'ya geçtiğimiz yıl koltuğunu teslim eden Ballmer, şu anda Los Angeles Clippers basketbol takımının sahibi ve Bloomberg ile yaptığı konuşmada eski firmasına yüklenmiş durumda.







Geliştiricilerin mobil, tablet veya masaüstü Windows için daha kolay bir şekilde uygulama üretmelerini sağlayan Windows 10'un "Evrensel Uygulamalar" platformu üzerine ne düşündüğü sorulan Ballmer, basit bir şekilde "bunun çalışmayacağını" söyledi ve Android uygulama desteğinin daha önemli olduğunu iddia etti.







Windows'un mobil cihazlar platformunda en büyük problemlerinden biri, uygulamaların eksikliği. Tavuk/yumurta ikileminin yaşandığı bu alanda, daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek için uygulamaya ihtiyaç duyulurken, daha fazla uygulama geliştiricisinin platform için uygulama üretmesi için de daha fazla kullanıcıya ihtiyaç duyulmakta ve Microsoft'un mobil platform konusunda geri kalmasının sebeplerinden biri de bu olarak gözükmekte. Eğer Android uygulamaları Windows üzerinde çalışırsa, büyük oranda bu problemin çevresinden dolaşılmış olacak ve geliştiricilerin yeniden uygulama üretmelerine gerek kalmayacak. Firma, daha önce de "Astoria" kod adı altında bir projede Android desteği için çalışmaktaydı ancak önceliğin Evrensel Uygulamalar fikrine çevrilmesi ile beraber bu proje duraklatıldı.







Ballmer'ın, kendi döneminde diğer platformlar ile beraber çalışmayı büyük oranda reddettiği düşünülürse, yeni yorumları biraz şaşırtıcı görünebilir. Microsoft'un iOS ve Android platformlarında varlığının büyümesi de, zaten Nadella yönetiminde başlamıştı.







Ballmer, Microsoft'un şu anda sahip olduğu gelir bildirimi yaklaşımını da desteklemiyor. Bloomberg tarafından Ballmer'ın yorumları sorulduğunda, Microsoft'un yatırımcı ilişkileri yöneticisi Chris Suh, "Steve ile düzenli diyalog içerisindeyiz ve bütün yatırımcılarımızda olduğu gibi, onun da geri bildirimini ve düşüncelerini dinliyoruz" demekle yetindi.