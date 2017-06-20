

Danıştay sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere sayılan çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı gibi alanların sosyal ihtiyaçların ortak kullanımından oluştuğuna karar verdi. Bu yerlere ilişkin harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV'nin de iade edilmesi gerektiğini belirtti. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan aksi yöndeki düzenlemenin iptaline karar verdi. Böylece artık, binaların sosyal donatılarının KDV'sinin de iadesine karar verildi.







Danıştay, inşaat sektörünün maliyetlerine büyük oranda katkı verecek sektör ile Maliye Bakanlığı arasında yaklaşık 3 yıldır süren ihtilaflı net alanın neye göre hesaplanacağına dair kararını verdi. Danıştay, yürütmeyi durdurduğu KDV Genel Uygulama Tebliği'nin ilgili bölümünü bu kez esastan iptal etti. Buna göre konutların net alan hesabı artık KDV Uygulama Tebliği'ne göre değil, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Buna göre, inşaatlarda KDV Tebliği'nin yürürlüğe girdiği 1/5/2014 tarihinden sonra teslim edilen veya edilecek olan konutlarda; açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar 150 metrekarelik net alan hesabına dahil edilmeyecek.







kaynak:mynet