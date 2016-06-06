

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuğu havada tutarak kurtaran zabıta ile belediye başkanı aileyi ziyaret etti.







Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dün Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Kaan Kurtcuoğlu'nu havada yakalayan zabıta memuru Ömer Yıldız ile ailenin evine gitti.







Aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Civelek, olayda yaralanan küçük Kaan'a çeşitli hediyeler verdi.







Kaan'ın annesi Sigar Kaya ve babası Aydın Kurtcuoğlu'ndan olayı dinleyen Başkan Civelek, çocuğu havada yakalayan zabıta memuru Yıldız'a da tekrar teşekkür etti.







Civelek, "Kendisini hem ikramiyeli aylıkla ödüllendirdik, hem de bir takdir belgesi verdik. Ailenin de her zaman yanındayız. Kaan'ın tedavisi gerekirse de biz ilgileneceğiz." dedi.