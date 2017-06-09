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balkonda kavgaya tutuştular

BALKONDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

İki TV ünlüsü çıktıkları tatilde birbirlerine girdiler.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:14
Puan Ver : Balkonda Kavgaya Tutuştular(9/10)9


İngiltere'de ekrana gelen Gordie Shore adlı programın aynı zamanda sevgili de olan iki yıldızının çıktığı Ibiza tatili gözyaşıyla bitti.



Bir süredir hem tatilin hem de romantizmin keyfini çıkaran Zahida Allen ile sevgilisi Sean Pratt, kaldıkları otelin balkonunda tartışmaya başladı.



Kendilerini uzaktan izleyen paparazzileri bile fark etmeyen ikili uzun uzun tartıştı. 20 dakika süren tartışmanın sonunda Pratt, bavulunu da alıp otelden ayrıldı. Zahida Allen ise balkondaki sandalyeye oturup gözyaşlarına boğuldu.



 



kaynak:karnaval








Etiketler: Balkonda  Kavgaya  Tutuştular    haber

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