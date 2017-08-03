Akşener İçin 625 Kişi İstifa Etti İddiasına Mhp'den Yalanlama
Yerli Drone Savar, Avrupa Pazarına Açılıyor
Rüzgar Yeka İhalesinde 3 Konsorsiyum Elendi
Fenerbahçe, Arsenal'den Lucas Perez İle Anlaşmaya Vardı
Hayatının Yumruğunu Yemişti, Emekliye Ayrıldı
Mehmet Şimşek: Enflasyon Gelecek Yıl Yüzde 7'nin Altına İnecek
Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Polis Kelepçeleyip Kurtardı
Rambo Gibi Cumhurbaşkanı! Silahı Eline Alıp Ordunun Başına Geçti
Bebekler Doğmadan 'kötü Genler'den Kurtulabilecek
Merkel, 5 Yıldır Tatil Kıyafetini Değiştirmiyor
Bursa'da Kiraladıkları Vinçle Prefabrik Evi Çaldılar
Hurdaya Dönen Lüks Araçta İki Çocuğunu Kaybetti: Uyumasaydım Olmazdı
Sivil İmamdan Şaka Gibi İfade! Akıncı Üssü'ne 'happy Hour' İçin Gitmiş
Beyaz Saray Gerçekten 'tam Bir Çöplük' Mü?
Fetö'nün 'karakutusu' Firar İçin Gizli Bölme Hazırlatmış
Merkel'den Skandal İstek! Ab'nin Türkiye'ye Ayırdığı Fonlara Engel Koymaya Çalışıyor
Şiddetli Fırtına, Park Halindeki Arabayı Böyle Havalandırdı
Trafik Kazası Yapıp Değer Kaybına Uğrayan Aracınızın Kaybınızı Alabilirsiniz
Euro, 4,20 Tl İle Tarihin En Yüksek Seviyesinde
Tekirdağ'da Korkunç Görüntü: Ağaca Asılı Halde Bulundu

Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Polis Kelepçeleyip Kurtardı

BALKONDA İNTİHARA KALKIŞAN KADINI POLİS KELEPÇELEYİP KURTARDI

Bursa'da psikolojik sorunları olan ve çıktığı balkonda intihara kalkışan bir kadını oyalayan polis, ardından kelepçeleyerek olduğu yerden kurtardı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Polis Kelepçeleyip Kurtardı(5/10)1

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çıktığı balkonda intihara kalkışan 35 yaşındaki N.Ş.'yi oyalayan polisler balkonda bulunan kadını ikna edemeyince kapısı açık olduğu öğrenilen eve girdi. Aşağıdaki polisler N.Ş.'yi oyalarken, bir başka polis memuru ise bir halkasını kendi koluna taktığı kelepçenin diğer halkasını N.Ş.'nin bileğine geçirerek içeri çekti. Kelepçelenerek intihardan kurtarılan ve sinir krizleri geçiren N.Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVİNİN BALKONUNA ÇIKARAK KENDİSİNİ ATACAĞINI SÖYLEYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, merkez Osmangangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce evlenen ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia eden N.Ş., dördüncü kattaki evinin balkonundan çıkarak kendisini atacağını söyleyerek bağırmaya başladı.

BÖLGEYE SAĞLIK, İTFAİYE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredikilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun altına hava yastığı açarken 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekledi.

BİRİNİ KENDİ KOLUNA TAKTIĞI KELEPÇENİN DİĞERİNİ KADINA TAKARAK İÇERİ ÇEKTİ

Bu sırada polisler balkonda bulunan N.Ş'yi ikna edemeyince, bir ekip kapısı açık olduğu öğrenilen eve girdi. Aşağıdaki polisler N.Ş.'yi oyalarken, bir başka polis memuru ise bir halkasını kendi koluna taktığı kelepçenin diğer halkasını N.Ş.'nin bileğine geçirerek içeri çekti. Kelepçelenerek intihardan kurtarılan ve sinir krizleri geçiren N.Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Balkonda  İntihara  Kalkışan  Kadını  Polis  Kelepçeleyip  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER