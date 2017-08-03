Bursa'da psikolojik sorunları olan ve çıktığı balkonda intihara kalkışan bir kadını oyalayan polis, ardından kelepçeleyerek olduğu yerden kurtardı.

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çıktığı balkonda intihara kalkışan 35 yaşındaki N.Ş.'yi oyalayan polisler balkonda bulunan kadını ikna edemeyince kapısı açık olduğu öğrenilen eve girdi. Aşağıdaki polisler N.Ş.'yi oyalarken, bir başka polis memuru ise bir halkasını kendi koluna taktığı kelepçenin diğer halkasını N.Ş.'nin bileğine geçirerek içeri çekti. Kelepçelenerek intihardan kurtarılan ve sinir krizleri geçiren N.Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVİNİN BALKONUNA ÇIKARAK KENDİSİNİ ATACAĞINI SÖYLEYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, merkez Osmangangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce evlenen ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia eden N.Ş., dördüncü kattaki evinin balkonundan çıkarak kendisini atacağını söyleyerek bağırmaya başladı.

BÖLGEYE SAĞLIK, İTFAİYE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredikilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun altına hava yastığı açarken 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekledi.

BİRİNİ KENDİ KOLUNA TAKTIĞI KELEPÇENİN DİĞERİNİ KADINA TAKARAK İÇERİ ÇEKTİ

Bu sırada polisler balkonda bulunan N.Ş'yi ikna edemeyince, bir ekip kapısı açık olduğu öğrenilen eve girdi. Aşağıdaki polisler N.Ş.'yi oyalarken, bir başka polis memuru ise bir halkasını kendi koluna taktığı kelepçenin diğer halkasını N.Ş.'nin bileğine geçirerek içeri çekti. Kelepçelenerek intihardan kurtarılan ve sinir krizleri geçiren N.Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada