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Balıkesirspor'da Andre Santos Dosyası Kapandı

BALIKESİRSPOR'DA ANDRE SANTOS DOSYASI KAPANDI

Balıkesirspor Baltok, aylardır taraftarın uykularını kaçıran FIFA'daki Andre Santos dosyasını kapattı. Takım böylece puan silme cezasından kurtuldu.

Tarih : 14 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Balıkesirspor'da Andre Santos Dosyası Kapandı(6/10)2

Balıkesirspor Baltok, FIFA'daki Andre Santos dosyasını kapattı.

"SANTOS'A ÖDEME YAPILDI"

Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Remzi Boncuk taraftarlara iyi haber vererek, Santos'a olan 363 bin Euro borcun tamamının kapatıldığını açıkladı.

Başkan Boncuk, "FIFA'daki 8 riskli dosyanın tamamı bugün itibariyle kapandı. Balıkesirspor'un puan silinme riski ortadan kalktı. Kırmızı-beyazlı camianın içi rahat olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Paranın bulunup, ödenmesinde büyük yardımı oldu. Başkanımızın girişimleriyle sağlanan parayla 363 bin euro ödendi. Artık puan silinecekti silinmeyecekti derdi de ortadan kalktı. Bu sezon FIFA'dan herhangi bir ceza alma durumu söz konusu değil" dedi.

"OLASI PUAN SİLME CEZASI KALDIRILMIŞTIR"

Balıkesirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, FIFA'da dosyası olan eski oyuncumuz Andre Filipe Bernardes Santos dosyasını kapattı. 2 Kasım 2017 tarihinde 300 bin Euro ödeme yapılan oyuncuya, bugün itibariyle 362 bin 176 Euro daha ödeme yapılmış ve dosya kapatılarak olası puan silme riski ortadan kaldırılmıştır. Bu süreçte kulübümüze kaynak yaratmak adına uğraş veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Başkan Remzi Boncuk, Balıkesirspor Süper Lig'de iken Brezilya'nın Sao Paulo takımından kiralandıktan sonra, sezon hazırlıklarında diz yan bağlarındaki birinci derece yırtık nedeniyle forma giyme şansı bulamayan Yago Rodrigues Soares'e 40 bin Dolar borçlarının bulunduğunu, bu paranın da en kısa sürede ödeneceğini aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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