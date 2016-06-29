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BALIKESİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI


BALIKESİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Tarih : 29 Haziran 2016, 12:37
Puan Ver : Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı(9/10)10


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırın, saman yüklü  traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir karayolunun 15'inci  kilometresinde Musa Mersin'in (52) kullandığı 45 TV 393 plakalı TIR, İsmail  Ekin'in (28) kullandığı saman yüklü 10 NY 507 plakalı traktöre arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Kazada, traktörün römorkunda bulunan Mert Can (19) ile Erdi Şeker (17)  olay yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Ekin ile römorkta bulunan İsmet  Şeker (23), Gürhan Türkan (22) ve 15 yaşındaki HASAN Bayar yaralandı.



Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet  Hastanesine, kazada ölenlerde aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Kaza sonrası kaçan tır şoförü Mersin'inde, olay yerine yakın bir dere  yatağında Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.








Etiketler: Balıkesir  De  Trafik  Kazası  2  Ölü  4  Yaralı    haber

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