

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırın, saman yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Bandırma-Balıkesir karayolunun 15'inci kilometresinde Musa Mersin'in (52) kullandığı 45 TV 393 plakalı TIR, İsmail Ekin'in (28) kullandığı saman yüklü 10 NY 507 plakalı traktöre arkadan çarptı.







Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yol kenarındaki tarlaya devrildi.







Kazada, traktörün römorkunda bulunan Mert Can (19) ile Erdi Şeker (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Ekin ile römorkta bulunan İsmet Şeker (23), Gürhan Türkan (22) ve 15 yaşındaki HASAN Bayar yaralandı.







Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine, kazada ölenlerde aynı hastanenin morguna kaldırıldı.







Kaza sonrası kaçan tır şoförü Mersin'inde, olay yerine yakın bir dere yatağında Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.