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BALIKESİR'DE DEPREM


BALIKESİR'DE DEPREM
Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:07
Puan Ver : Balıkesir'de Deprem(7/10)6


Balıkesir'de saat 01.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, 01.22'de merkez üssü Balıkesir merkezi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Derinliği 6,99 kilometre olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmazken sarsıntının fazla hissedilmesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerini kısa süreliğine terk etti.








Etiketler: Balıkesir  De  Deprem    haber

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