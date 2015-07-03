BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'de saat 01.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, 01.22'de merkez üssü Balıkesir merkezi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Derinliği 6,99 kilometre olan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmazken sarsıntının fazla hissedilmesi nedeniyle bazı vatandaşlar evlerini kısa süreliğine terk etti.
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