BALIKESİR DE TIR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.
Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Ertan Özdemir idaresindeki 41 LF 679 plakalı tır, Balıkesir-Edremit karayolu Havran ilçesi girişinde devrildi.
Sürücü Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
kaynak:haberler
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