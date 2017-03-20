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balıkesir de tır devrildi: 1 ölü

BALIKESİR DE TIR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:09
Puan Ver : Balıkesir De Tır Devrildi: 1 Ölü(10/10)8


Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen tırın sürücüsü öldü.



Alınan bilgiye göre, Ertan Özdemir idaresindeki 41 LF 679 plakalı tır, Balıkesir-Edremit karayolu Havran ilçesi girişinde devrildi.



Sürücü Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.



 



kaynak:haberler








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