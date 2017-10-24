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BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI EDİP UĞUR, İSTİFA HABERİNİ YALANLADI


Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, İstifa Haberini Yalanladı
Tarih : 24 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, İstifa Haberini Yalanladı(8/10)4

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Edip Uğur'un, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HABER KULİSLERİ KARIŞTIRDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine Ankara kulisleri karıştı.

İSTİFA EDECEĞİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Uğur'un danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye yetkilileri, Başkan Uğur'un da hakkındaki 'pazartesi günü istifa edeceği' yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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