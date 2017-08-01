Önce Kavga Ettiler, Sonra Odayı Ateşe Verdiler!
Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Silahlar Çekildi: 1 Yaralı
Opel'in Psa Grubu'na Satışı Tamamlandı
Polis Google'dan Arayıp Bulduğu Eskort Çetesini 2 Ayda Çökertti
Balıkçılardan Sevindiren Açıklama: Marmara Denizi Köpek Balığı Kaynıyor
Roma, Cengiz Ünder'den Sonra Rezan Çorlu'yu Da Transfer Etti
Mescid-İ Aksa'yı İşgal Eden İsrail, Şimdi De Patrikhanenin Mallarına El Koydu
Dört Koldan Stoper Arayan Kartal'ın Son Adayı İspanya'dan
Calais Belediye Başkanı, Sığınmacılara Su Verilmesine Karşı Çıktı
Abdullah Avcı'ya Basın Toplantısında Milli Takım Sorusu Sorulmadı
Melo'nun Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Türkiye'den İki Teklif Aldım
12 Yıl Önce Kaybolan Çiftin Cesetleri Arabalarının İçinde Nehrin Dibinde Bulundu.
Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor
Şiddetli Dolu'da Hasar Gören Uçağı İstanbul'a İndiren Pilota Rusya Talip Oldu
İsrail, Plajlarını Türk Kumuyla Dolduracak!
Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi
Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu
Yeni Doğan Bebeğin Karnından İkizi Çıktı!

BALIKÇILARDAN SEVİNDİREN AÇIKLAMA: MARMARA DENİZİ KÖPEK BALIĞI KAYNIYOR


Balıkçılardan Sevindiren Açıklama: Marmara Denizi Köpek Balığı Kaynıyor
Tarih : 01 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : Balıkçılardan Sevindiren Açıklama: Marmara Denizi Köpek Balığı Kaynıyor(8/10)4

Marmara Denizi'ndek avlanan amatör balıkçıların ağlarına bile takılacak kadar çoğalan köpek balıkları, başta balıkçılar olmak üzere herkesi şaşırtıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde balıkçı tezgahlarında her gün birkaç köpek balığı teşhir ediliyor. Son olarak balıkçı ağlarına takılan camgöz cinsi köpek balığı bir balıkçıda sergilendi.

BALIK BOLLUĞUNUN MÜJDECİSİ

Köpek balıklarının uzun yıllardır bu kadar çok olmadığı belirtildi. Köpek balıklarının Marmara denizinde çoğalan balık sürülerinin de müjdecisi olduğu ifade edildi. Balıkçılar, köpek balıklarının balık sürülerini takip ederek Marmara'ya girdiğini söyledi. Sergilenen köpek balığının satılamazsa hayvan yemi olarak kullanılacağı öğrenildi.

Doğal düşmanları olmayan ve besin zincirinin zirvesinde oturan köpek balıkları, doğal dengenin de sağlıklı işlediği anlamına geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Balıkçılardan  Sevindiren  Açıklama  Marmara  Denizi  Köpek  Balığı  Kaynıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER