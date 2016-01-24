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Balık fiyatlarına yüzde 150 zam!

BALIK FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM!

Bu sezon elverişsiz hava şartlarının yanı sıra denizlerdeki balığın azalması fiyatlarda yüzde 150'lere varan artış yaşanmasına neden oldu.

Tarih : 24 Ocak 2016, 12:59
Puan Ver : Balık Fiyatlarına Yüzde 150 Zam!(10/10)9


Bu sezon elverişsiz hava şartlarının yanı sıra denizlerdeki balığın azalması fiyatlarda yüzde 150'lere varan artış yaşanmasına neden oldu.



'HAMSİNİN KİLOSU 15 LİRA'



Normal şartlarda balığın en bol ve lezzetli zamanı olan bugünlerde, hava ve deniz şartlarının elverişsizliğinin yanında denizlerde geçen sezonlara göre daha az balık bulunması, fiyatlara tavan yaptırdı. Bu durum, geçmiş sezonlarda çeşit çeşit balığın süslediği tezgahlardaki satışları da olumsuz etkiledi. Balık fiyatlarında yüzde 150 civarında artış yaşanması nedeniyle satışlar azalınca balık pazarlarındaki bazı esnaf Kepenk kapattı.



İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde şu anda balık tüketimi için en uygun zaman olduğunu ancak bu sezon balık açısından olumsuz bir durum yaşandığını söyledi.  Balık avı ve fiyatlarının hava ve deniz şartlarına bağlı olduğuna vurgu yapan Gün, balığın bol olması durumunda fiyatların düştüğünü, az olması durumunda ise yükseldiğini ifade etti.  Gün, bu sezon denizlerde neredeyse hiç balık olmadığını anlatarak, "Balık çok az. Geçen yıllarla kıyas bile yapamayız. Geçen yıla oranla yüzde 50 civarında azalma var. Bunun en büyük nedeni hava şartları. Tabii başka nedenler de var. Ancak bunlara yapacak bir şeyimiz yok. Allah veriyorsa oluyor, vermiyorsa böyle oluyor. Denizler neredeyse bomboş. Tezgahlar da aynı durumda. Hatta bazı dükkanlar çareyi kapatmakta buldu. Artık bu sezonu böyle geçirip, önümüzdeki sezona bakacağız. İnşallah önümüzdeki sezon bu açığı kapatırız" şeklinde konuştu.



'HAMSİNİN KİLOSU 15 LİRA'








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